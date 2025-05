Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorrollerfahrer schüchtern Autofahrerin ein - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Weil sie gleich mehrere Straftaten begangen haben sollen, ermittelt die Polizei Bremerhaven gegen zwei Motorrollerfahrer. Hierzu bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Sonnabend, 17. Mai, auf der Stresemannstraße im Stadtteil Lehe. Gegen 19.40 Uhr war eine Autofahrerin in einem dunklen Audi Q3 in nördlicher Richtung unterwegs. Aus der derzeit für den Fahrzeugverkehr gesperrten Melchior-Schwoon-Straße bogen sodann zwei Motorrollerfahrer auf die Stresemannstraße ab und setzten sich vor die Audifahrerin. Weil die Roller offenbar nur sehr langsam vor ihr fuhren, hupte die Frau einmal kurz. Daraufhin sei einer der Rollerfahrer auf die linke Seite des Audis gefahren, der andere auf die rechte Seite. Die Frau gab später gegenüber der Polizei an, dass sie "in die Zange genommen" worden sei. Im Laufe der Fahrt machte einer der Rollerfahrer bedrohliche Gesten in Richtung der Fahrerin. Zudem trat einer der beiden während der Fahrt von außen gegen den Audi.

Zunächst steuerte die Frau dann die Aral-Tankstelle kurz hinter der Spadener Straße an, in der Hoffnung sie so abzuschütteln. Die Rollerfahrer verfolgten den Audi jedoch weiter, sodass die Frau weiter in Richtung Norden auf die Langener Landstraße fuhr. Im Bereich Twischlehe gab einer der beiden die Verfolgung auf, der andere folgte weiterhin. Selbst als sich die Frau schon kurz vor dem Polizeirevier Leherheide befand, trat der Rollerfahrer erneut gegen das Auto. Dann machte er sich aus dem Staub. Die verängstigte Frau brachte den Fall dann am Revier zur Anzeige. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung, Sachbeschädigung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die beiden unbekannten Rollerfahrer. Hinweise werden unter 0471/953-4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell