POL-Bremerhaven: Auto prallt gegen Fassade einer Bankfiliale in Bremerhaven-Wulsdorf

Gegen die Außenfassade eines Geldinstituts in Bremerhaven-Wulsdorf ist am Freitagvormittag, 23. Mai, ein Auto geprallt. Der Fahrer wurde hierbei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 74-Jährige die Weserstraße stadteinwärts. Bereits in Höhe der Sandbredenstraße geriet der Audi des Mannes laut Zeugenaussagen in den Gegenverkehr. Glücklicherweise kam es hier nicht zu einer Kollision. Danach fuhr der Wagen weiter die Weserstraße nordwärts, wobei der Audi jetzt mit den beiden rechtseitigen Rädern auf dem Fahrradstreifen fuhr. An der Abzweigung zur Lindenalle touchierte der Wagen einen dort verkehrsbedingt wartenden VW Golf. Der 74-Jährige fuhr daraufhin weiter über den Vorplatz eines Wohn- und Geschäftshauses, rammte hierbei einen Stromkasten und mehrere Verkehrszeichen, überquerte die Lindenallee und prallte gegen die Hauswand der Bankfiliale. Auch hier ist es glücklichen Umständen zu verdanken, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen.

Die eintreffenden Kräfte der Polizei Bremerhaven und der Berufsfeuerwehr Bremerhaven kümmerten sich um den verletzten Fahrzeugführer. Anschließend sicherten die Polizeikräfte die Unfallstelle ab und nahmen den Sachverhalt auf. Der 74-jährige Unfallverursacher wurde später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Audi ist als Totalschaden einzustufen und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Ob dem Geschehen ein technisches oder medizinisches Problem zugrunde lag, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

