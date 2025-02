Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrecher erbeuten Schmuck Terrassentür aufgehebelt

Emsdetten (ots)

Am Montag (24.02.) sind unbekannte Täter zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Nickelweg eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür gewaltsam auf, um in das Haus zu gelangen. Im Objekt sind in sämtlichen Räumen Schränke und Schubläden geöffnet und durchwühlt worden. Es ist hochwertiger Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu diesem Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

