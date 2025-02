POL-ST: Rheine, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Greven (ots) - Am Samstag (22.02.) zwischen 18.10 Uhr und 23.25 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Drosselstraße eingedrungen. Sie hebelten an der Hausrückseite ein Fenster auf, um hineinzugelangen. Im Haus öffneten die Unbekannten in allen Räumen Schränke und Schubläden und durchwühlten diese. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten die Bewohner noch nicht angeben, ob die Täter ...

