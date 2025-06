POL-Bremerhaven: Verletzter an Polizeiwache; Zeugenhinweise gesucht

Bremerhaven (ots) - Offenbar betrunken fuhr ein Autofahrer am gestrigen Sonntagvormittag, 1. Juni, durch das Bremerhavener Stadtzentrum. Gegen 10.40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den 48-jährigen Mann aufmerksam, der in seinem Renault in auffälliger Fahrweise auf der Columbusstraße in südlicher Richtung unterwegs war. Während der ganzen Fahrt war der ...

