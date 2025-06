POL-LB: Steinenbronn: Auseinandersetzung wegen Zigaretten - 20-Jähriger verletzt

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil er abgelenkt war, war ein 18 Jahre alter Mann am Sonntag (29.06.2025) in der Straße "Im Mittenbühl" in Döffingen in einen Unfall verwickelt. Der junge Mann befuhr die Straße gegen 10.30 Uhr, als er in einer Kurve mit einem großen Stein am Straßenrand zusammenstieß. In der Folge kippe der Mercedes auf das Dach. Der Fahrer war ...

