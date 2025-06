Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Vollbrand einer Scheune

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst rückte am Montag (30.06.2025) gegen 12:50 Uhr in den Brunnenweg in Aldingen zu einem landwirtschaftlichen Anwesen aus, nachdem dort eine größere Rauchentwicklung gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Scheune mit vermutlich untergestellten Holzkutschen und mehreren Kraftfahrzeugen bereits in Vollbrand stand.

Weiter hat das Feuer auch auf außerhalb der Scheune abgestellte Holzfahrzeuge wie Pferdekutschen übergegriffen Die entstandene Rauchsäule war auch aus der Ferne gut sichtbar.

Gemäß dem jetzigen Ermittlungsstand wurden weder Anwohner noch dort lebende Tiere verletzt.

Gegen 14:30 Uhr war das Feuer bis auf kleinere Glutnester großteils gelöscht. Es kam zu keiner nennenswerten Rauchentwicklung mehr.

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens steht derzeit abschließend noch nicht fest. Eine erste Schätzung beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Insgesamt waren mehr als 200 Wehrleute im Einsatz.

Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell