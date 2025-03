Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250326 - 0318 Frankfurt - Altstadt: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

Am Dienstagabend (25.03.2025) verletzte ein 26-jähriger, mit Haftbefehl gesuchter Mann, einen Polizeibeamten im Rahmen seiner Festnahme leicht.

Einem polizeibekannten 26-jährige Mann, gegen den ein Haftbefehl bestand, wurde die Videoschutzanlage an der Konstablerwache gepaart mit dem guten Gedächtnis des Videooperators zum Verhängnis, als dieser den Gesuchten wiedererkannte . Polizeibeamte begaben sich daraufhin umgehend in diesen Bereich und konnten den 26-Jährigen "An der Staufenmauer" feststellen. Beim Erkennen der Polizisten versuchte der Tatverdächtige in Richtung "Berliner Straße" zu flüchten. Nach einer kurzen Nacheile holten die Beamten den Tatverdächtigen ein und nahmen ihn fest. Er wehrte sich massiv gegen die Festnahme, schlug um sich, kratzte und versuchte sich aus dem Griff der Polizisten loszureißen. Die Polizei konnte den Aggressor schließlich fesseln und ihn auf die Dienststelle verbringen. Dort konnte er zwar die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe zahlen, wurde jedoch auf Grund weiterer Straftaten in Verbindung mit seiner Wohnsitzlosigkeit in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht. Er muss sich nun in einem weiteren Ermittlungsverfahren verantworten.

