POL-F: 250325 - 0316 Frankfurt-Nordend-West: Versuchter gemeinschaftlicher Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - Am Montagmorgen (24. März 2025) kam es im Bahnhofsviertel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in deren Verlauf einer der beiden mit einer Glasflasche verletzt wurde. Gegen 09:50 Uhr kam es in der Niddastraße zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 38 Jahren. Nach ...

