POL-GT: Autofahrer kollidiert mit Motorradfahrer und flüchtet

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitagnachmittag (21.03., 14.45 Uhr) wurde eine 64-jährige Fußgängerin aus Rheda-Wiedenbrück in dem Parkhaus am Kolbeplatz an der Eickhoffstraße bei einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Auto leicht verletzt. Am Steuer des Wagens saß den Angaben nach eine ca. 40-jährige Frau mit schwarzen Haaren. Zum Unfall kam es, als die Autofahrerin in der Nähe des Ausgangs zum Kolbeplatz ...

