POL-GT: Tiefgarage am Kolbeplatz - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagnachmittag (21.03., 14.45 Uhr) wurde eine 64-jährige Fußgängerin aus Rheda-Wiedenbrück in dem Parkhaus am Kolbeplatz an der Eickhoffstraße bei einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Auto leicht verletzt. Am Steuer des Wagens saß den Angaben nach eine ca. 40-jährige Frau mit schwarzen Haaren. Zum Unfall kam es, als die Autofahrerin in der Nähe des Ausgangs zum Kolbeplatz in einem kurvigen Bereich an der Fußgängerin vorbeifuhr. Die Autofahrerin fuhr weiter.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder der Fahrerin des schwarzen Pkws machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

