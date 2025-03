Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte brechen in Grundschule ein

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (20.03., 15.30 Uhr - 21.03., 07.15 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt in eine Grundschule an der Mühlenstraße verschafft. Den Erkenntnissen nach hebelten sie eine Eingangstür auf und gelangten anschließend lediglich in einen Flur. Weitere Türen konnten nicht geöffnet werden. Den Angaben zufolge wurde nichts gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Zeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

