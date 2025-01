POL-F: 250108 - 0024 Frankfurt - Niederursel: Polizei nimmt 44-Jährigen nach rassistischen Beleidigungen fest

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Dienstagmorgen (7. Januar 2024) stellten Polizeibeamte in einer Tiefgarage am Willy-Brandt-Platz an einem geparkten Fahrzeug volksverhetzende Inhalte fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:15 Uhr ein in der Tiefgarage abgestelltes Auto. Mit brauner ...

mehr