Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250108 - 0022 Frankfurt - Sachsenhausen: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstag, den 7. Januar 2025 kam es in Sachsenhausen im Bereich der Offenbacher Landstraße zu einem Raub. Die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Zunächst kam es in einem Bistro in der Offenbacher Landstraße zu einer Körperverletzung durch einen der beiden 16-Jährigen, der Geschädigte ein 42-jähriger Gast des Bistros. Nach der Tat, gegen 21.45 Uhr, verließen der 16-jährige Tatverdächtige sowie sein 16-jähriger Begleiter das Bistro.

Ein 64-jähriger Mann folgte den beiden, dabei hielt er sein Mobiltelefon in der Hand um die Polizei zu verständigen. Der 16-jährige Begleiter des Tatverdächtigen aus der Körperverletzung riss dem 64-Jährigen das Handy aus der Hand, schubste diesen zu Boden und entriss ihm auch seinen Rucksack. Im Anschluss flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Dem 42-Jährigen aus der Körperverletzung gelang es, ein Foto der beiden zu machen, was er der Polizei zur Verfügung stellte. Das Foto wurde an die in die Fahndungsmaßnahmen eingebundenen Polizeibeamten weitergeleitet, was letztlich auch zum Erfolg führte: die beiden 16-Jährigen wurden zeitnah festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Eine bei dem mutmaßlichen Räuber durchgeführte Blutentnahme erbrachte einen Alkoholwert von über 1,7 Promille. Beide Beschuldigte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun wegen der Körperverletzung sowie wegen des Raubes verantworten.

