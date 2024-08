POL-PDNR: Ladendiebstahl

Horhausen (WW) (ots) - Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen sind an einem Opel Meriva die beiden amtlichen Kennzeichen AK-HE 878 entwendet worden. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem ehemaligen Lehrerparkplatz vor der IGS Horhausen/WW in der Schulstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Rufnummer 02634 9520 oder per E-Mail an die ...

