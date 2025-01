Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250108 - 0021 Frankfurt - Innenstadt: Hakenkreuzschmiererei an Auto - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagmorgen (7. Januar 2024) stellten Polizeibeamte in einer Tiefgarage am Willy-Brandt-Platz an einem geparkten Fahrzeug volksverhetzende Inhalte fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:15 Uhr ein in der Tiefgarage abgestelltes Auto. Mit brauner Farbe schmierten sie ein Hakenkreuz in der Größe von 21x19 cm auf die Beifahrertür des Fahrzeugs. Die Ermittlungen dauern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell