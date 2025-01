POL-F: 250107 - 0019 Frankfurt - Preungesheim: Böllerwurf auf Kinder

Frankfurt (ots) - (fl) In der Nacht zum Dienstag (7. Januar 2025) zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr kam es in einem Schnellrestaurant an der Hauptwache zu einem Angriff auf Polizeibeamte. Die Polizei nahm zwei Frauen fest. Eine 15 und 18 Jahre alte Frau durchwühlten die Mülleimer in dem Schnellrestaurant nach Kassenbons und versuchten dadurch Essen an der Ladentheke ...

