Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250108 - 0023 Frankfurt - Heddernheim: Messerattacke in Linienbus

Frankfurt (ots)

(fl) In der Nacht zum Mittwoch (8. Januar 2025) kam es gegen 00.13 Uhr in einem Linienbus in der Ernst-Kahn-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer.

Ein 38-jähriger Mann geriet mit zwei 17- und 20-jährigen Fahrgästen in einen verbalen Streit. Dabei zog der 17-Jährige ein Messer und stach in Richtung des Oberkörpers des Mannes. Beim Abwehrversuch verletzte sich der Geschädigte an der linken Hand, wobei das Messer zu Boden fiel.

In der Folge kam der 20-jährige Begleiter des Jugendlichen hinzu und hielt den Mann fest. Dies nahm der 17-Jährige zum Anlass, dem Festgehaltenen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Geschädigte konnte sich aus dem Griff befreien und aus dem Bus flüchten.

Die alarmierte Polizei nahm die beiden Angreifer fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Angreifer seinem Erziehungsberechtigten übergeben. Der 20-Jährige wurde an Ort und Stelle entlassen. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen an der Hand und im Gesichtsbereich.

