POL-GT: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer - Polizei sucht Unfallzeugen

Halle (Westf.) (MK) - Am Samstagnachmittag (22.03., 15.25 Uhr) ereignete sich auf der Werther Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer, der hierdurch schwer verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 51-jähriger Mann aus Halle mit einem Rennrad auf der Werther Straße stadteinwärts. Ein 21-jähriger Mann aus Halle befuhr die Werther Straße mit einem Nissan in die gleiche Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Folge in Höhe eines dortigen Hotels zu einer Kollision. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 2000 Euro.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

