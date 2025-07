Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: mehrere Rollerdiebstähle

Ludwigsburg (ots)

Sowohl in Bissingen als auch in Untermberg trieben noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende (28./29.06.2025) ihr Unwesen.

Zwischen Samstag (28.06.2025), 23.00 Uhr und Sonntag (29.06.2025), 12.00 Uhr entwendeten die Unbekannten in der Enzstraße in Untermberg ein Kleinkraftrad. Mutmaßlich manipulierten sie das Lenkradschloss, um den Roller wegzuschieben, ließen ihn dann aber auf dem nahegelegenen Enztalradweg zurück.

Auch in der Gerokstraße in Bissingen wurde in der Nacht zum Sonntag (29.06.2025) ein Motorroller gestohlen. Aufgefunden wurde Zweirad des Herstellers Piaggio gegen 8.00 Uhr auf einem unter der Enzbrücke (Wörthstraße) in Bissingen verlaufenden Radweg.

Gegen 00.50 Uhr am Sonntag (29.06.2026) wurde ein Zeuge in der Lindenstraße in Bissingen auf zwei Männer aufmerksam, die versuchten, einen Roller zu entwenden. Mutmaßlich, da die beiden bei der Tatausführung gestört wurden, ließen sie das Kleinkraftrad des Herstellers Yamaha fallen und flüchteten zu Fuß. Einer der Täter soll ein blaues T-Shirt, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Er wird mit kinnlangem dunklen Haar und südländischem Erscheinungsbild beschrieben.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell