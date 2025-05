Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbemerkt Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen: Hinweise auf Taschendiebin in Niestetal erbeten

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Eine Taschendiebin hat am Samstagmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Hannoverschen Straße in Niestetal eine 49-Jährige bestohlen. Die Unbekannte war der Frau beim Einkaufen sehr nahegekommen und hatte ihr dabei geschickt und zunächst unbemerkt das Portemonnaie samt Bargeld und Ausweisen aus der umgehängten Tasche geklaut. Als das Opfer aus dem Landkreis Kassel den Diebstahl kurze Zeit später beim Betreten einer Umkleidekabine bemerkte, fehlte von der Täterin bereits jede Spur.

Es soll sich bei der Taschendiebin um eine ca. 20 Jahre alte, etwa 1,60 Meter große und sehr schlanke Frau mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben, die eine hellblaue Jeans und eine graue dickere Fleecejacke getragen hat.

Die Beamten der EG 2 der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen des Taschendiebstahls und bitten um Hinweise auf die unbekannte Täterin. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

