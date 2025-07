Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Tod eines 37-Jährigen: Klimagerät hat Abgase angesaugt

Iserlohn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Die Ermittlungen zum Tod eines 37-jährigen Iserlohners an der Karl-Arnold-Straße sind vorerst abgeschlossen. Eine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen durchgeführte Obduktion ergab, dass der Verstorbene an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstarb. Der ebenfalls schwer verletzte 47-Jährige Wohnungsinhaber konnte bereits vergangenen Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen. Der Unfallort wurde durch Ermittler der Polizei und durch einen Sachverständigen vergangene Woche begutachtet. An der in der Wohnung verbauten Gastherme konnte kein Defekt festgestellt werden. Zum Unglückszeitpunkt war jedoch offenbar ein mobiles Klimagerät in der Wohnung aktiv, das Abgase aus der Therme ansaugte und in der Wohnung verteilte. Bisher haben sich keine Hinweise für ein strafrechtlich relevantes Verhalten ergeben. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell