Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 11.03.2025: Auto überschlägt sich in Meerdorf

Peine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat sich gegen 18:00 Uhr am 10.03. ein PKW überschlagen. Ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer hat auf der Woltorfer Straße gehalten, was eine hinter ihm fahrende 57-jährige Frau in ihrem Seat nicht rechtzeitig bemerkte. Sie fuhr so auf den haltenden Wagen auf, dass sich ihr Auto überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Eine 58-jährige Beifahrerin des Peugeot und die Fahrerin des Seat sind bei dem Unfall verletzt worden. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Seat befreien. Beide Wagen sind beschädigt abgeschleppt worden.

