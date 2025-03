Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.03.2025: Motorradfahrer bei Überholmanöver verletzt

Peine (ots)

Ein 72-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Edemissen verletzt worden. Gegen 08:30 Uhr am 10.03. beabsichtigte eine 56-jährige Skoda-Fahrerin von der Peiner Straße nach links in die Herrmann-Löns-Straße abzubiegen. Dies übersah der dahinterfahrende Mann und setzte seinerseits zum Überholen des Skoda an. Auto und Motorrad kollidierten, der Motorradfahrer stürzt und verletzt sich. Er muss mit einem Rettungswagen ins Peiner Klinikum transportiert werden. An beiden Fahrzeugen entsteht darüber hinaus Sachschaden. Die Peiner Straße musste zeitweise gesperrt werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Edemissen unter 05176 97648-0.

