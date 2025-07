Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Tabakwaren

Lüdenscheid (ots)

Drei unbekannte Täter betraten Samstagabend einen Supermarkt an der Bräuckenstraße. Während ein Täter eine Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, drangen die beiden Mittäter in einen Lagerraum ein und entwendeten Tabakwaren. Die Täter wurden videografiert. Die Tat selbst fiel erst zu einem späteren Zeitpunkt auf und wurde gestern Abend zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wem sind Samstagabend drei verdächtige Personen im Umfeld des Supermarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell