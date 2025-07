Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jagdkanzel beschädigt

Vandalen in ehemaliger Grundschule

Kierspe (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Mittwochabend und Samstagmittag in eine Jagdkanzel auf einem Feldweg bei Elbringhausen ein. Darin zündelten sie und beschädigten Teile es Inventars. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Zwischen Dienstagabend vergangener Woche und Sonntagabend drangen unbekannte Randalierer in die ehemalige Grundschule an der Straße "Vor dem Isern" ein. Sie richteten im Gebäude diverse Schäden an, unter anderem schlugen sie Fensterscheiben ein. Wer hat im Tatzeitraum Verdächtige beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell