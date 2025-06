Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Einsatz in der Windhorststraße

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einer Schussabgabe vor einem Wohnhaus in der Windhorststraße, bei der zwei Personen (1x weiblich, 1x männlich) tödlich verletzt wurden. Nach jetzigem Kenntnisstand, soll es sich bei der männlichen Person um den Täter handeln. Die weiteren Ermittlungen sowie die Maßnahmen vor Ort dauern an.

Aufgrund des Einsatzes kann es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Einzelne Straßenabschnitte sind derzeitig gesperrt.

Der Einsatz steht in keinem Zusammenhang mit der in der Nähe befindlichen Schule.

