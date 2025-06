Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Diebstähle bei Firmen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu Diebstählen bei zwei Meller Firmen. Gegen 01:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Firmengelände in der Anton-Schlecker-Straße und entwendeten aus mehreren Firmenfahrzeugen Werkzeug und andere Gegenstände. Nur wenige Stunden später ereignete sich am knapp 6 km entfernten Ochsenweg eine weitere Tat. Die Diebe gelangten gegen 03:40 Uhr auf ein Firmengelände unweit zur Rottwiese und entwendeten ebenfalls aus mehreren Firmenfahrzeugen diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann derzeitig nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen erster Ermittlungen könnte ein silberner Kombi im Zusammenhang mit den Taten stehen.

Die Polizei Melle sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 05422/92260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell