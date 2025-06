Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: 84-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:50 Uhr, kam es in Neuenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen befuhr mit ihrem Opel die Schwieteringstraße in Richtung Weeser Damm. In Höhe der Limberger Straße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 84-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Neuenkirchen.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die 84-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 19-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell