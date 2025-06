Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Brand in Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einem Brand in der Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in dem Gebäude ein Feuer aus. Ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus musste aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich evakuiert werden. Die Löscharbeiten wurden von mehreren Ortsfeuerwehren übernommen und führten schließlich zur erfolgreichen Bekämpfung des Feuers.

Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen mindestens 100.000 Euro beträgt. Die Dorfstraße war während der umfangreichen Löscharbeiten vollständig gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell