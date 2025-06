Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung auf Schulgelände an der Jahnstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag (14.06.-15.06.) hat ein unbekannter Täter auf dem Schulgelände an der Jahnstraße ein kleines Feuer entzündet, das direkt an das Schulgebäude angrenzte. Glücklicherweise breitete sich der Brand nicht aus und erlosch vermutlich von selbst, sodass kein Schaden am Gebäude entstand. Nach ersten Erkenntnissen kam es in den vergangenen vier Wochen bereits zu zwei weiteren gleichgelagerten Taten auf dem Schulgelände. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390 oder unter 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell