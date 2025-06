Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht am Johannistorwall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr am Johannistorwall, unweit der Kommenderiestraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger Osnabrücker hatte gerade ein Mehrfamilienhaus verlassen und sich auf den Gehweg begeben, als es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer kam, der mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gehweg unterwegs war.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich später selbstständig in medizinische Behandlung. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt unmittelbar fort und hielt auch auf Aufforderung des Verletzten nicht an. Nach dem Unfall bog der Radfahrer zunächst in Richtung Sutthauser Straße ab, wurde später aber erneut in Richtung Johannisstraße gesehen.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 bis 28 Jahre alt - etwa 175 cm groß - muskulöse Statur - freier Oberkörper - weiße Hose - schwarze Haare

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell