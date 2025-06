Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: 27-Jähriger leistet sich riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Osnabrück (ots)

Am Sonntag kam es in Bramsche gegen 15:40 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf der Alten Heerstraße auf einen grauen Audi A3 aufmerksam, der nach links auf den Vördener Damm abbog. Als die Streife sich hinter das Fahrzeug begab, beschleunigte der Audi-Fahrer stark und versuchte sich offensichtlich durch riskante Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen. Er raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die nachfolgenden Straßen: Vom Vördener Damm nach knapp 600m nach links in eine Nebenstraße, über die Alte Heerstraße weiter in Richtung Galgenhügel, dann nach rechts auf einen Feldweg, von dem es wieder nach links auf die Alte Heerstraße ging. Schließlich bog der Audi-Fahrer nach rechts in die Krumme Heide ab. Aus Sicherheitsgründen brach die Streife die Verfolgung zunächst ab.

Während der darauffolgenden Fahndungsmaßnahmen meldete sich ein Anwohner bei der Polizei. Der Zeuge beobachtete, wie ein Mann den grauen Audi auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs abstellte und schließlich in Richtung Südosten davonlief. Weitere Ermittlungen führten daraufhin zu der Identität des flüchtigen Audi-Fahrers. Wenig später konnte der 27-jährige Bramscher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort erhärtete sich der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme sowie weitere Maßnahmen. Dabei wurde auch der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Gegen den 27-Jährigen wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Zeugen, die durch die Fahrweise des Audi-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Rufnummer 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell