LPI-SHL: Diebesgut im Rucksack verstaut

Suhl (ots) - Aus bislang unbekannter Gründen gerieten Dienstagnachmittag zwei Personen in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl aneinander. Nach einer verbalen Streitigkeit bedrohte ein 54-Jähriger einen 14-Jährigen und griff diesem an den Unterarm, wodurch der Jugendliche leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten bei dem 54-Jährigen einen Atemalkoholwert von fast zwei Promille fest. Ihn erwartet eine Anzeige. ...

