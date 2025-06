LPI-SHL: Senior dreist bestohlen

Breitungen (ots) - Ein 83-jähriger Autofahrer fuhr Montagmittag auf der Bundesstraße zwischen Barchfeld und Breitungen. In Grumbach geriet der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte seitlich in einen entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um seinen Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

