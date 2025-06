LPI-SHL: Einbruch in Getränkemarkt

Suhl (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Straße "Senfte" in Suhl teilte der Polizei Montagnachmittag einen flüchtigen Ladendieb mit. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl den Mann in der Nähe feststellen. Er hatte Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 16 Euro entwendet. Das Diebesgut wurde sichergestellt und an den Markt zurückgegeben. Den 26-jährigen Täter erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: ...

