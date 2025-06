Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher unter anderem vier Kompletträder, Benzinkanister und einen Rasenmäher im Gesamtwert von über 1.400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0141017/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

