Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Imbiss und Parkautomat angegriffen

Steinbach (Bad Liebenstein) (ots)

Am Montag gegen 0:45 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem Parkautomaten sowie einem Imbiss zu schaffen, welche sich an der Glasbachstraße in Steinbach (Bad Liebenstein) befinden. Sie öffneten sowohl den Automaten als auch die Seitentüre des Imbisses gewaltsam. Aus dem Imbiss-Inneren entwendeten die Täter unter anderem Getränke und Lebensmittel sowie eine Wildkamera im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Der Schaden an der Seitentüre wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Parkautomaten beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen (und Fahrzeugen) zur Tatzeit geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0140528/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell