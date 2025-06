LPI-SHL: Zu schnell unterwegs

Benshausen (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagabend einen 25-jährigen Autofahrer in der Dietzhäuser Straße in Benshausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, sein Auto stehenlassen und er erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: ...

