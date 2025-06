LPI-SHL: Diebstähle aufgeklärt

Zella-Mehlis (ots) - Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr Montagnachmittag auf der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Er musste verkehrsbedingt bremsen, was die hinter ihm fahrende 63-jährige Autofahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Die Personen kamen verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Feuerwehr und Abschleppdienst waren im Einsatz. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

mehr