LPI-SHL: Bei Auffahrunfall verletzt

Steinbach (Bad Liebenstein) (ots) - Am Montag gegen 0:45 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem Parkautomaten sowie einem Imbiss zu schaffen, welche sich an der Glasbachstraße in Steinbach (Bad Liebenstein) befinden. Sie öffneten sowohl den Automaten als auch die Seitentüre des Imbisses gewaltsam. Aus dem Imbiss-Inneren entwendeten die Täter unter anderem Getränke und Lebensmittel sowie eine Wildkamera ...

