BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 27-Jährige auf der Autobahn 3 im Rahmen der Grenzkontrollen

Am Dienstagmorgen, 29. April 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 am Rastplatz Wittenhorst eine 27-jährige Deutsche. Die Frau reiste zuvor als Beifahrerin in einem in Bochum zugelassen Personenkraftwagen in das Bundesgebiet ein. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Essen gesucht wird. Die Frau konnte die drohende sechstägige Erzwingungshaft abwenden, da sie die erforderliche Geldstrafe in Höhe von 175 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde ihr die Weiterreise gestattet.

