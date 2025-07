Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einsätze im Freibad

Hemer (ots)

Gestern rückte die Polizei zwei Mal ins Freibad Am Damm aus. Gegen 16:30 Uhr meldeten Zeugen eine randalierende Frau. Die 33 Jahre alte Hemeranerin habe mit einem Plastikstuhl um sich geworfen und eine Schwimmbadbesucherin geschubst, zudem sei sie mehrere Besucher angegangen. Die Frau befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und ging auch die Polizeibeamten an, indem sie nach ihnen schlug und trat. Sie wurde zur Wache verbracht und im Anschluss schließlich einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt, Zeugen können sich an die Polizei in Hemer wenden. Gegen 19 Uhr dann der nächste Anruf: hier kam es zu einem Gerangel zwischen fünf 20-23 Jahre alten Männern aus Iserlohn und Hemer. Man hätte sich im Becken beleidigt und dann gegenseitig geschlagen, die Polizei verwies alle Beteiligten des Schwimmbades und leitete entsprechende Strafverfahren ein. Auch hier werden Zeugen um Hinweise zum Geschehensablauf gebeten. (lubo)

