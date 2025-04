Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbekannte klauen hochwertiges Fahrrad

St. Ingbert (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 04.04.2025, kam es am Bahnhof in St. Ingbert zu einem Diebstahl eines S Pedelecs (Fahrrad mit Elektromotor und Trittunterstützung bis 45 km/h) der Marke Stromer. Eine bislang unbekannte Person entwendet das am Fahrradständer angeschlossene S Pedelec zwischen 07:37 Uhr und 15:43 Uhr. Wie der oder die Täter die Sicherung des Schlosses überwinden ist unbekannt. Ein letztes GPS-Signal konnte in der Katharina-Loth-Straße in St. Ingbert festgestellt werden, danach verliert sich die Spur. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Bahnhof oder in der Katharina-Loth-Straße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei St. Ingbert unter der 06894/1090 zu melden.

