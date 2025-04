Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Großbach-Parkplatz in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 03.04.2025 in der Tatzeit von 14:30 - 15:10 Uhr kam es auf dem "Großbach-Parkplatz" zwischen Poststraße und einem Einkaufsmarkt in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei touchierte ein bislang unbekanntes rotes Fahrzeug einen in Queraufstelle geparkten schwarzen Pkw mit SLS-Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Anschließend verließ der oder die Unfallverursacherin unerlaubt die Örtlichkeit. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Betragsbereich. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell