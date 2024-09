Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Reichshof/Waldbröl (ots)

Auf ein umfangreiches Strafverfahren blickt seit dem Wochenende ein 17-jähriger Marienheider. In Waldbröl ist er am frühen Samstagmorgen (7. September) nach einer Verfolgungsfahrt von der Polizei gestoppt worden.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 3:50 Uhr ein Auto auf der Hauptstraße in Reichshof-Denklingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Die Polizisten gaben Anhaltezeichen, woraufhin der Fahrer deutlich beschleunigte und in Richtung Waldbröl-Hermesdorf flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, wobei auch weitere Einsatzkräfte unterstützten. Seine Flucht endete schließlich in der Industriestraße, wo die Polizei den 17-jährigen Fahrer sowie seinen 22-jährigen Beifahrer fixierten und kontrollierten.

Wie sich herausstellte, ist der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte nach eigenen Angaben vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten eine PTB-Waffe sowie Betäubungsmittel, welche sie sicherstellten. Auch das Auto wurde sichergestellt.

Der 17-jährige Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn wartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Bei dem Beifahrer handelt es sich um den Fahrzeughalter. Auch auf ihn wartet nun eine Strafanzeige.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt ist auch ein Streifenwagen leicht beschädigt worden und musste abgeschleppt werden.

