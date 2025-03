POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht vor dem Kreiskrankenhaus St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots) - In der Nacht vom 08.03.2025 auf den 09.03.2025, kam es erneut, wie auch schon in der Nacht zuvor, zentrumsnah in St. Ingbert, in der Spitalstraße, zu bislang drei bekannten Sachbeschädigungen an geparkten Personenkraftwagen. In allen Fällen wurden absichtlich Außenspiegel an Fahrzeugen von Anwohnern abgetreten. Es entstand Sachschaden im Bereich von mindestens 1000 EUR. Die Polizei ermittelt ...

