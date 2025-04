POL-IGB: Trunkenheit im Verkehr

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 03.04.2025 in der Tatzeit von 14:30 - 15:10 Uhr kam es auf dem "Großbach-Parkplatz" zwischen Poststraße und einem Einkaufsmarkt in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei touchierte ein bislang unbekanntes rotes Fahrzeug einen in Queraufstelle geparkten schwarzen Pkw mit SLS-Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. ...

