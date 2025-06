Polizei Düsseldorf

POL-D: Ratingen, A3 Richtung Köln, Kreuz Breitscheid, Tangente Arnheim /Essen, Alleinunfall, 17-Jähriger schwer verletzt - Rettungshubschrauber und Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 14. Juni 2025, 17:48 Uhr

Aus ungeklärter Ursache stürzte am frühen Samstagabend der 17-jährige Fahrer eines Motorrades im Kreuz Breitscheid und wurde dabei so schwer verletzt, dass zeitweilig Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte.

Der 17-Jährige aus Essen fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Tangente der A3 aus Arnheim kommend auf die A52 in Fahrtrichtung Essen. Im Kurvenbereich oberhalb der A52 verlor der Essener die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass zu diesem Zeitpunkt Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tangente blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Unfallspuren. Der Verkehr wurde auf die BAB 52 abgeleitet. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell