POL-D: Düsseldorf - Altstadt - Schwerpunkteinsatz - Erneut Kontrollen in der Waffenverbotszone - Polizei verstärkt im Einsatz - Mehr als 8.000 Personen kontrolliert - Eine erste Bilanz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 13. Juni 2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 14. Juni 2025

Im Rahmen eines erneuten behördenübergreifenden Einsatzes zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität und Durchsetzung der Waffenverbotszone kontrollierten Dutzende Polizistinnen und Polizisten am Freitag, dem 13. Juni, bis in die späte Nacht in der Düsseldorfer Altstadt bei Schwerpunktkontrollen zahlreiche Besucher "der längsten Theke der Welt."

Unter anderem wurden nahezu alle über die U-Bahn-Aufgänge am Bolker Stern einströmenden Personen angesprochen, oberflächlich abgetastet und mitgeführte Taschen und Rucksäcke in Augenschein genommen. Bei konkreten Verdachtsfällen erfolgten Durchsuchungen in Durchsuchungszelten. So wurden in der Nacht von Freitag (13. Juni) auf Samstag (14. Juni) über 8.700 Personen kontrolliert.

Hier das Ergebnis inklusive des allgemeinen Altstadteinsatzes:

Sichergestellt wurden: 15 Messer und zwei Reizstoffsprühgeräte nach der Waffenverbotszonenverordnung und nach dem Waffengesetz. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Messer mit kurzen Klingenlängen wie "Schweizer Taschenmesser" oder "Multiwerkzeuge". 37 Platzverweise und vier Ingewahrsamnahmen wurden von den Einsatzkräften ausgesprochen. "Das Einsatzaufkommen war überschaubar, die Stimmung unter den Besuchern größtenteils friedlich und ausgelassen. Nach 01:00 Uhr kam es vereinzelt zu Streitigkeiten. Aggressives Verhalten konnte im überwiegenden Teil der Fälle durch die Einsatzteams niederschwellig und schnell "entschärft" werden," so die Einsatzleitung in der Polizeiinspektion Mitte.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell